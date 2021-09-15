Анастасия Мыскина: я обязательно приду на матчи «Кубка Кремля»

Двукратная победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» Анастасия Мыскина рассказала о давлении, которое спортсмены испытывают на домашних турнирах, а также о своей сегодняшней деятельности.

«Безусловно, когда ты играешь дома, большое количество родных и близких хотят посмотреть твои матчи. И вы так редко видитесь, что используешь любую возможность, которая есть, чтобы пересечься. Поэтому – да, давление было, но мне очень повезло, я умела абстрагироваться, умела не выплёскивать ненужные эмоции. Да, мои друзья приходили, болели за меня и писали. Но опять же в то время не было такой активной мобильной связи, социальных сетей и получалось больше сдерживаться, концентрироваться и проводить больше времени в кругу совсем близких и родных, которые понимали тебя и знали, что тебе нужно быть очень собранной.

Конечно же, и как вице-президент федерации, и как тренер, я буду посещать турнир и матчи наших девочек, которые будут участвовать – да и просто как зритель своего любимого турнира. Я обязательно приду на матчи «ВТБ Кубка Кремля».

Сейчас я сосредоточилась на работе именно тренерской. Мне кажется, что мне есть что рассказать, передать, чем поделиться с девочками. Мне очень хочется, чтобы тот путь, который преодолевала я, у них занял более короткий отрезок, потому что я могу рассказать, каких ошибок стоит избежать. Понятно, что мы все учимся на своих ошибках, тем не менее, есть возможность что-то немножечко проскочить быстрее. Очень хочется, чтобы более молодое поколение сумело послушать, услышать, довериться и принять то, что ты хочешь им рассказать», — приводит слова Мыскиной пресс-служба ВТБ Кубок Кремля.