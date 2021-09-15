Роман Сафиуллин обыграл Энди Маррея на челленджере в Ренне

24-летний российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея в 1/8 финала челленджера в Ренне (Франция), который проводится на харде в помещении.

Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Сафиуллин 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Маррея – 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Сафиуллин встретится с победителем матча Ришар Гаске (Франция, 1) – Клеман Шидех (Франция).

Сафиуллин — 158-я ракетка мира, чемпион Открытого чемпионата Австралии 2015 года среди юниоров, лучший результат Романа на взрослых турнирах «Большого шлема» — второй раунд.