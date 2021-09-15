Маттео Берреттини и Айла Томлянович опубликовали совместные снимки с Met Gala

Седьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини и его возлюбленная, австралийская теннисистка Айла Томлянович опубликовали совместные снимки с торжественного мероприятия Met Gala — бала нью-йоркского Института костюма.
Публикация доступна в «инстаграме» Айлы Томлянович.
Отметим, что ранее Томлянович некоторое время встречалась с австралийцем Ником Кирьосом.
На фотографии Берреттини и Томлянович положительно отреагировало большое количество теннисистов, среди них – россиянка Елена Веснина, канадец Феликс Оже-Альяссим, американка Слоан Стивенс и швейцарка Белинда Бенчич.
Met Gala — ежегодное событие в мире моды — бал Института костюма Met Gala. В этот день все звёзды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продемонстрировать самые яркие и самые безумные наряды.
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