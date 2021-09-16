Симона Халеп показала видео свадебного танца. Она вышла замуж за румынского миллионера

Вчера, 15 сентября, в Мамае (Румыния) состоялась свадьба двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп и бизнесмена Тони Юруца. Теннисистка в своём «инстаграме» опубликовала видео их свадебного танца.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Халеп

42-летний Тони Юруц является миллионером. Он уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне. В октябре 2019 года сообщалось, что отец Симоны Халеп дал согласие на бракосочетание, но попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери.

На прошедшем Открытом чемпионате США румынка дошла до четвёртого круга, где проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. В рейтинге WTA Симона занимает 11-ю строчку.