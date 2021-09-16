Тони Надаль — о поражении Джоковича от Медведева: Рафа и Федерер вздохнули с облегчением

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финальном матче US Open с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уроженец Белграда упустил возможность обойти Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». У них по 20 трофеев.

«Рафа и Федерер вздохнули с облегчением. Они почувствовали прилив сил перед продолжением гонки в следующем году. Джокович будет переживать по поводу болезненного поражения, но подойдёт к следующему сезону с высоко поднятой головой. Федерер и Рафаэль почувствовали воодушевление в ходе своего восстановления после травм. Эта троица вновь даст причины поддерживать и переживать за них миллионам болельщиков», — цитирует Тони Надаля EL Pais.