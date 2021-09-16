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Доминик Тим: Медведев в финале с Джоковичем не совершил ни одной глупости

Доминик Тим: Медведев в финале с Джоковичем не совершил ни одной глупости
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на триумф россиянина Даниила Медведева на US Open-2021. В финальном матче уроженец Москвы обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Медведев не обращал внимания на давление. С начала и до конца матча он играл исключительно здорово. За весь матч он не совершил ни одной глупости. Даниил выполнял удары навылет слева и справа. Его подача в матче с лучшим теннисистом мира по игре на приёме была великолепна. Медведев полностью заслужил победу. Сделав быстрый брейк в первом сете, он набрал ход и провёл матч на стабильно высоком уровне», — приводит слова Тима Tennis Head.

Доминик участия в US Open-2021 не принимал.

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