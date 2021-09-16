Сафиуллин — о победе над Марреем: возможно, у него был неудачный день

24-летний российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в 1/8 финала челленджера в Ренне (Франция).
«Я отлично начал игру. В первом сете я играл очень хорошо, и, возможно, у него был неудачный день. Во втором сете он начал играть лучше, но третий сет позволил мне хорошо закончить матч. Конечно, это прекрасное чувство — обыграть такого спортсмена, но я думаю, что он был не в очень хорошей форме. Я счастлив, потому что Эдди борется за каждое очко, и все знают, что он может вернуть любой удар», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт турнира.
Сафиуллин — 158-я ракетка мира, чемпион Открытого чемпионата Австралии 2015 года среди юниоров, лучший результат Романа на взрослых турнирах «Большого шлема» — второй раунд.
- 16 сентября 2021
-
14:32
-
12:04
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:19
-
09:38
-
09:21
-
08:23
-
08:15
-
00:55
- 15 сентября 2021
-
23:11
-
22:46
-
19:39
-
18:03
-
17:43
-
16:15
-
15:37
-
15:20
-
14:42
-
13:58
-
13:00
-
11:55
-
11:43
-
10:38
-
10:22
-
09:58
-
09:33
-
09:04
-
08:34
-
00:54
- 14 сентября 2021
-
22:36
-
22:30
-
20:54
-
20:39