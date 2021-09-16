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Сафиуллин — о победе над Марреем: возможно, у него был неудачный день

Сафиуллин — о победе над Марреем: возможно, у него был неудачный день
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24-летний российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в 1/8 финала челленджера в Ренне (Франция).

«Я отлично начал игру. В первом сете я играл очень хорошо, и, возможно, у него был неудачный день. Во втором сете он начал играть лучше, но третий сет позволил мне хорошо закончить матч. Конечно, это прекрасное чувство — обыграть такого спортсмена, но я думаю, что он был не в очень хорошей форме. Я счастлив, потому что Эдди борется за каждое очко, и все знают, что он может вернуть любой удар», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт турнира.

Сафиуллин — 158-я ракетка мира, чемпион Открытого чемпионата Австралии 2015 года среди юниоров, лучший результат Романа на взрослых турнирах «Большого шлема» — второй раунд.

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