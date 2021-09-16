Куницын: публике не до конца видно ту гигантскую работу, которую проделывают наши звёзды

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын рассказал, чем можно объяснить феномен успеха нового поколения российских теннисистов.

«На самом деле, наверное, для публики не до конца видно ту гигантскую работу, которую проделывают наши звёзды, эта наша теперь уже четвёрка – Медведев, Рублёв, Хачанов, Карацев. Не только они сами, но и их команды, которые помогают каждый день. То, сколько на юниорском уровне вложили труда и родители, и родственники, детские тренеры – вот это залог успеха. Гарантий, конечно, никаких нет, но то, как эти ребята работали и продолжают работать – главная база успеха. В новом поколении всё будет то же самое. Это, безусловно, гиперспособности — помноженные на ежедневный труд. Где-то должно повезти с тренером, с командой. И если такое произойдёт, то у нас будут новые звёзды. Но ещё раз повторюсь: залог успеха – это трудолюбие, дисциплина, которая присутствует у этих ребят с очень раннего возраста, что является редкостью», — приводит слова Куницына пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».