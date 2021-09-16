Российский теннисист Даниил Медведев показал фото с отдыха

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился фотографией с небольшого отдыха, который устроил себе после победы в Открытом чемпионате США. В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Медведев выложил фото с завтрака, подписав снимок «Праздничный завтрак». На столе перед Даниилом венские вафли и ягоды.

Фото: «Инстаграм» Даниила Медведева

В минувшие выходные Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», одолев в финале US Open первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Из важнейших теннисных достижений россиянину до «полного комплекта» осталось лишь завоевать Кубок Дэвиса в составе сборной России, выиграть олимпийское золото и стать первой ракеткой мира. Ещё до US Open – 2021 Медведев имел на своём счету победы на турнирах всех категорий ATP – ATP-250, ATP-500, ATP Masters – 1000, ATP Finals и командный ATP Cup.