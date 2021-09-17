Борис Беккер отреагировал на слёзы Новака Джоковича в финале US Open с Даниилом Медведевым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер отреагировал на слёзы серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Даниилом Медведевым. Уроженец Белграда проиграл со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«Я никогда раньше не видел, как Джокович плачет на корте. Наверное, он перешёл через край в эмоциональном плане. Он ощущал груз ожиданий других людей. Пожалуй, после Уимблдона его каждый день спрашивали о календарном «Шлеме» и о 21-м титуле. Это в итоге сказалось на Новаке. Но его речь после финала была замечательной», — приводит слова Беккера Eurosport.
Джокович упустил шанс обойти испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на «Шлемах». У них по 20 трофеев.
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