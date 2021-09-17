Тренер Медведева: победа на US Open — это лишь очередной шаг

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Медведева, рассказал, что для него значит победа Даниила на US Open.



«Хочу ответить на этот вопрос теми же словами, которые я использовал после его первого трофея в ATP-туре, после его первого успеха на «Мастерсе-1000»: это лишь очередной шаг. Конечно, этот шаг имеет больший размах. С турниром «Большого шлема» вы почти попадаете в особый клуб – в Пантеон. Даже если это «почти» звучит нелепо по сравнению с 20 мэйджорами (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович выиграли по 20 турниров «Большого шлема». — Прим. «Чемпионата»).



Это были неописуемые эмоции. У меня нет слов, чтобы выразить это, у меня есть образ – это то, что я спонтанно поднял обе руки и посмотрел в небо с невероятным чувством радости, которое заставило меня вспомнить ощущения от того момента в 1998 году, когда сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу. Я вырос с этим. Этими ощущениями я подпитывался в поисках успешного выступления и побед. Сколько раз я видел этот момент – и вот наконец я прожил это не в воображении, а наяву.

Выиграть Открытый чемпионат США – это здорово. Но Даниил, я и вся команда, мы всегда нацелены на результат. Это образ жизни, образ мышления, а это означает, что меня всегда будет привлекать идея добиться большего и, следовательно, выиграть следующий турнир. Чтобы это стало возможным, мне нужно разработать программу тренировок, чтобы быть ещё сильнее и реагировать на большее количество ситуаций. Тогда побед будет ещё больше», — приводит слова Сервара Tennis Majors.