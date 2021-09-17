Тренер Медведева: ажиотаж вокруг возможной исторической победы Джоковича не повлиял на нас

Жиль Сервара, тренер теннисиста Даниила Медведева, рассказал, повлиял ли ажиотаж вокруг возможного 21-го мэйджора Новака Джоковича и его календарного «Большого шлема» на подготовку россиянина к матчу.



«С нашей стороны – нет. Теперь, когда вы смотрите на теннис, вы понимаете, что такая ситуация существует в голове соперника, и поэтому вы используете её. Так же, как Новак использовал бы её против любого противника. Как только эти чемпионы чувствуют уязвимость соперника, они бросаются на него и бьют в эту больную точку. С Даниилом я не говорил об этом моменте во время подготовки к финалу. Я стараюсь подготовить его к самым сложным и экстремальным сценариям. А если матч проходит легче, Даниил должен воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Сервара Tennis Majors.

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