Тренер Медведева: Даниил способен выиграть Уимблдон-2022, «Ролан Гаррос» — думаю, нет

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о перспективах спортсмена.
«Даниил считает, что очки надо выигрывать, а не защищать. На определённом уровне, когда вы прочно вошли в топ-3 или топ-5, вы больше не думаете о количестве очков, которые нужно защищать, или рейтинге, который нужно сохранить. Вы думаете о новых титулах. Начинаете сезон, нужно говорить себе: «Я хочу быть номером один и выиграть как можно больше крупных титулов». Так что каждый турнир – это возможность заработать очки. А подводить итоги нужно только в конце, но уже без всяких сравнений с предыдущим сезоном.
Способен ли Даниил выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон в 2022 году? «Ролан Гаррос» – думаю, нет. Уимблдон – да. Что касается непосредственно тенниса, то он добился значительного прогресса в своих отношениях с грунтом. Но на этом покрытии 80% успехa зависит от отношения к самому грунту. Я до сих пор не могу гарантировать, что проблемы Даниила с этим покрытием остались позади», — приводит слова Сервара Tennis Majors.
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