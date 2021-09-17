Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре в Белграде

Джокович провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре в Белграде
Комментарии

20-кратный чемпион «Больших шлемов» серб Новак Джокович после поражения от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США прилетел в Белград. Там он провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре.

«Наш чемпион дома», — подписана фотография Джоковича с этой встречи в «сториз» официального «инстаграм-аккаунта» теннисного центра Новака.

Теннисный центр Новака имеет 14 кортов, 11 грунтовых кортов, также есть один теннисный корт меньшего размера для детей, а также 3 корта для игры на харде. Корты сделаны на основе тех же грунтовых кортов, которые используются на теннисных турнирах в Монте-Карло и Риме.

Фотография доступна в официальном "инстаграм-аккаунте" теннисного центра Джоковича Novak Tennis Center.

Новость по теме
Тренер Медведева: ажиотаж вокруг возможной исторической победы Джоковича не повлиял на нас
Новость по теме
Борис Беккер: нечестно, что Федерера и Надаля считают хорошими, а Джоковича плохим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021