Джокович провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре в Белграде

20-кратный чемпион «Больших шлемов» серб Новак Джокович после поражения от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США прилетел в Белград. Там он провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре.

«Наш чемпион дома», — подписана фотография Джоковича с этой встречи в «сториз» официального «инстаграм-аккаунта» теннисного центра Новака.

Теннисный центр Новака имеет 14 кортов, 11 грунтовых кортов, также есть один теннисный корт меньшего размера для детей, а также 3 корта для игры на харде. Корты сделаны на основе тех же грунтовых кортов, которые используются на теннисных турнирах в Монте-Карло и Риме.

Фотография доступна в официальном "инстаграм-аккаунте" теннисного центра Джоковича Novak Tennis Center.