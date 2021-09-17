Джокович провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре в Белграде
Поделиться
20-кратный чемпион «Больших шлемов» серб Новак Джокович после поражения от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США прилетел в Белград. Там он провёл встречу с детьми, которые занимаются в его теннисном центре.
«Наш чемпион дома», — подписана фотография Джоковича с этой встречи в «сториз» официального «инстаграм-аккаунта» теннисного центра Новака.
Теннисный центр Новака имеет 14 кортов, 11 грунтовых кортов, также есть один теннисный корт меньшего размера для детей, а также 3 корта для игры на харде. Корты сделаны на основе тех же грунтовых кортов, которые используются на теннисных турнирах в Монте-Карло и Риме.
Фотография доступна в официальном "инстаграм-аккаунте" теннисного центра Джоковича Novak Tennis Center.
Новость по темеТренер Медведева: ажиотаж вокруг возможной исторической победы Джоковича не повлиял на нас
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
10:28
-
10:25
-
10:04
-
09:53
-
09:42
-
09:22
-
00:15
- 16 сентября 2021
-
21:53
-
19:10
-
16:58
-
15:44
-
14:56
-
14:32
-
12:04
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:19
-
09:38
-
09:21
-
08:23
-
08:15
-
00:55
- 15 сентября 2021
-
23:11
-
22:46
-
19:39
-
18:03
-
17:43
-
16:15
-
15:37
-
15:20
-
14:42
-
13:58
-
13:00
-
11:55
Партнерский контент