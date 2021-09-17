Тарпищев: сейчас всё в теннисе зависит от того, как сработает менталитет Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о перспективах развития мужского и женского одиночного тенниса.

«Если Даниил Медведев будет играть ближе к задней линии, сокращать расстояние с соперником, то будет ещё сильнее. Даниил быстрый, этот год показал, что он одинаково успешно может играть на всех кортах. Если будет ровно играть, его вообще не победить. Сейчас всё в теннисе зависит от него, от того, как сработает его менталитет. На шару выиграть турнир «Большого шлема» невозможно. Понимание этого ему нужно пропустить через себя.

Последние события в женском теннисе говорят о значимости современных технологий, которые применяют спортсмены. Роль психологии возрастает. Сейчас молодежь растёт быстрее. Но не факт, что в следующем году молодые теннисистки снова выстрелят. Молодёжи легко сейчас двигаться вперед, но у них наступает спад, когда им приходится отстаивать свои позиции. Это уже другой психологический фон. Кто-то стабилизирует его, а многие вообще пропадают. Если говорить о постановке техники, о тактике игры, то молодые теннисистки показали в этом году, что выросли теннисные технологии. Сегодня девушки чище играют, чем то поколение, которое пробивалось ещё 8-9 лет назад», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости».