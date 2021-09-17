ATP планирует регламентировать длительность туалетных и медицинских перерывов. Правила намерены сформулировать к январю.

«Будут внесены изменения в правила туалетных и медицинских перерывов на корте. Я надеюсь, что до начала следующего сезона в январе у нас будет более строгое и чёткое правило, касающееся этих перерывов. Я думаю, что перерывы определённо становятся большой проблемой. Это было проблемой в течение длительного времени, но сейчас мы применяем довольно серьёзный подход, чтобы попытаться что-то поменять», — сообщил агентству Reuters источник в ATP.

В WTA заявили, что они всегда открыты для обсуждения и усовершенствования правил, если изменения необходимы. Например, бывшая чемпионка Открытого чемпионата США Слоан Стивенс, которая входит в совет игроков WTA, заявила, что игроки, которые делали длительные перерывы, были виновны в манипуляциях и призвала руководящие органы изменить правила.

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