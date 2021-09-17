ATP планирует регламентировать длительность туалетных и медицинских перерывов. Правила намерены сформулировать к январю.
«Будут внесены изменения в правила туалетных и медицинских перерывов на корте. Я надеюсь, что до начала следующего сезона в январе у нас будет более строгое и чёткое правило, касающееся этих перерывов. Я думаю, что перерывы определённо становятся большой проблемой. Это было проблемой в течение длительного времени, но сейчас мы применяем довольно серьёзный подход, чтобы попытаться что-то поменять», — сообщил агентству Reuters источник в ATP.
В WTA заявили, что они всегда открыты для обсуждения и усовершенствования правил, если изменения необходимы. Например, бывшая чемпионка Открытого чемпионата США Слоан Стивенс, которая входит в совет игроков WTA, заявила, что игроки, которые делали длительные перерывы, были виновны в манипуляциях и призвала руководящие органы изменить правила.
- 17 сентября 2021
-
13:40
-
13:29
-
12:55
-
12:26
-
11:22
-
11:07
-
10:28
-
10:25
-
10:04
-
09:53
-
09:42
-
09:22
-
00:15
- 16 сентября 2021
-
21:53
-
19:10
-
16:58
-
15:44
-
14:56
-
14:32
-
12:04
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:19
-
09:38
-
09:21
-
08:23
-
08:15
-
00:55
- 15 сентября 2021
-
23:11
-
22:46
-
19:39
-
18:03
-
17:43
-
16:15