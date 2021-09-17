Демолинер показал, сколько времени уходит на самом деле на туалетный перерыв

Бразильский теннисист Марсело Демолинер решил провести «туалетный челлендж» и выложил его результат в своём «твиттере».

«Сколько времени у теннисист занимает перерыв? Я решил провести „туалетный челлендж“ на корте Артура Эша в Нью-Йорке. Смотрите до конца, там есть сюрприз! Вы не пожалеете», — подписал видео теннисист.

В итоге для того, чтобы дойти до туалета и вернуться обратно на корт, Демолинеру понадобилось 2 минуты 53 секунды. Концовка видео оформлена в стиле 8-битной игры. На пьедестале рядом с кубком на месте победителя стоит Демолинер, а ступень второго места занимает грек Стефанос Циципас, который затрачивал на туалетные перерывы значительно больше трёх минут.

Марсело Демолинер является партнёром Даниила Медведева, когда он играет в парном разряде.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Марсело Демолинера.

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