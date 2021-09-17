Чемпионка US Open Эмма Радукану отреагировала на высказывание Юргена Клоппа про неё

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на комментарий, который дал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после её победы на Открытом чемпионате США. Немецкий специалист, в частности, сказал: «Победа на Открытом чемпионате США в 18 лет – это результат тяжёлой работы. Эмма, несомненно, талант века, но без упорного труда она не смогла бы подняться на вершину».

«Мне было очень приятно это услышать. Я очень благодарна. Думаю, женский теннис сейчас невероятно силён, многие теннисистки могут претендовать на титулы. Я благодарна мистеру Клоппу за его комментарий», — приводит слова Радукану Sky Sports.

На вопрос о том, есть ли у неё любимая футбольная команда, Эмма ответила: «Сборная Англии».