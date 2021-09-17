Стефанос Циципас не сыграет на Кубке Дэвиса из-за травмы ноги

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сыграет на Кубке Дэвиса в эти выходные. Причиной является травма левой ноги.
«Для меня важно то, чего мы достигли на данный момент. И хотя у меня не будет возможности участвовать в соревнованиях на этой неделе, что меня огорчает, потому что я хотел выложиться на полную, важно, что я сейчас нахожусь в Греции. Всегда, когда я возвращаюсь в Грецию, чувствую огромную радость и обновление.
Я видел игроков, которые будто питаются турнирами. Для меня каждый теннисист достоин играть на Кубке Дэвиса. Существует тур ATP, который даёт возможность многим спортсменам осуществить свои мечты. Я очень горд играть за флаг своей страны. Я не чувствовал этого в туре ATP, и это придаёт особый характер Кубку Дэвиса», — приводит слова Циципаса Sport24.gr.
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