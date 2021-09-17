Рублёв: надеюсь, после победы Медведева на US Open теннис в России выйдет на новый уровень

Олимпийский чемпион Андрей Рублёв поделился мнением о популярности тенниса в России, а также о попадании в топ-5.
«Я надеюсь, что теперь, после победы, Медведев выведет теннис в России на новый уровень. За последние три года теннис в России стал довольно популярным, но я надеюсь, что сейчас, после того как Даниил выиграл мэйджор, он будет в два раза популярнее. Ещё больше людей станут нашими последователями и ещё больше родителей приведут детей в теннис. Надеюсь, что теннис станет одним из главных видов спорта в России, как это было, когда играли Кафельников и Сафин. Даже представить себе не могу, что он сейчас чувствует. Может быть, однажды я смогу почувствовать, каково это, но то, что он сделал, было нереально.
Я очень много работаю, и в прошлом я получил небольшую травму, так что это было нелегко. Теперь чувствую, что могу играть свободно. Я всё исправил, и у меня нет травм, я продолжал работать, и в конце концов всё получилось. Я хотел бы закончить сезон действительно сильно, как можно лучше. Хотел бы квалифицироваться в Турин на Nitto ATP Finals. Я не думаю о том, чтобы финишировать четвёртым, пятым или шестым. Я просто пытаюсь закончить как можно лучше, а потом посмотрим, что получится», — приводит слова Рублёва АТР.
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