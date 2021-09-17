Объявлены даты и место проведения теннисного Кубка Кремля

Теннисный Кубок Кремля возвращается в календарь. В 2020 году соревнования впервые за 30 лет были отменены из-за пандемии коронавируса. Теперь долгожданное спортивное событие осени пройдёт с 16 по 24 октября 2021 года на территории олимпийского комплекса «Лужники». В этом году турнир проходит в новом формате – матчи будут идти одновременно на двух площадках – во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники».



«На фоне грандиозных успехов наших теннисистов в этом году с огромным воодушевлением встречаем возвращение форпоста российского тенниса – Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» – альма-матер всех российских чемпионов», – приводит слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева пресс-служба турнира.

Уже 20 сентября станут известны фамилии участников. Организаторы готовят мероприятие в новых реалиях, с соблюдением всех правил безопасности, адаптируя яркий праздник к современным условиям – новый онлайн-формат в 2021 году создаст полное ощущение присутствия на стадионе. Любителей тенниса ожидают трансляции всех матчей на официальном сайте, онлайн-активности с игроками, интервью и розыгрыши призов.



Решение о продаже билетов и допуске зрителей будет принято ближе к турниру в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столичном регионе.