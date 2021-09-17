Ана Иванович и Юлия Гёргес названы лауреатами премии Яны Новотны на турнире в Люксембурге

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович из Сербии и недавно завершившая карьеру немка Юлия Гёргес были названы лауреатами премии Яны Новотны на турнире в Люксембурге.
В 25-летней истории турнира в Люксембурге немало страниц, связанных с именем бывшей второй ракетки мира в одиночном разряде Новотны. Премия вручается с 2017 года. Среди её обладательниц румынка Моника Никулеску и хозяйка местных кортов Мэнди Минелла.
Иванович получила премию за 2020 год. Титул в Люксембурге она выигрывала в 2007 году, когда одолела в финале словачку Даниэлу Гантухову. Лауреат 2021 года Гёргес побеждала на турнире в 2018 году. Тогда она дебютировала в топ-10, а в решающем поединке взяла верх над швейцаркой Белиндой Бенчич.
Новотна — 12-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (в том числе двукратная обладательница «карьерного» «Большого шлема»). Чемпионка Уимблдона-1998 в одиночном разряде умерла в ноябре 2017 года в возрасте 49 лет после долгой борьбы с раком.
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