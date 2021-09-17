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Каролина Плишкова снялась с турнира в Остраве из-за травмы запястья

Каролина Плишкова снялась с турнира в Остраве из-за травмы запястья
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Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира WTA-500, который пройдёт на следующей неделе в Остраве (Чехия) из-за травмы запястья.

«К сожалению, Каролина Плишкова была вынуждена сняться из-за травмы запястья», — цитирует организаторов Reuters.

Бывшая первая ракетка мира 29-летняя чешка в последнее время находилась в отличной форме. Она дошла до финала Уимблдона и четвертьфинала Открытого чемпионата США.

Каролина играла в финале турнира категории WTA-1000 в Монреале, а затем в полуфинале аналогичных соревнований в Цинциннати.

Турнир категории WTA-500 пройдёт с 20 по 26 сентября в Остраве. В 2020 году победительницей соревнований стала представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финале обыграла соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:2.

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