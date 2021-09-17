Каролина Плишкова снялась с турнира в Остраве из-за травмы запястья

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с турнира WTA-500, который пройдёт на следующей неделе в Остраве (Чехия) из-за травмы запястья.
«К сожалению, Каролина Плишкова была вынуждена сняться из-за травмы запястья», — цитирует организаторов Reuters.
Бывшая первая ракетка мира 29-летняя чешка в последнее время находилась в отличной форме. Она дошла до финала Уимблдона и четвертьфинала Открытого чемпионата США.
Каролина играла в финале турнира категории WTA-1000 в Монреале, а затем в полуфинале аналогичных соревнований в Цинциннати.
Турнир категории WTA-500 пройдёт с 20 по 26 сентября в Остраве. В 2020 году победительницей соревнований стала представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финале обыграла соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 6:2, 6:2.
- 17 сентября 2021
-
23:41
-
23:24
-
22:30
-
20:27
-
16:59
-
16:59
-
16:00
-
15:34
-
14:57
-
14:32
-
13:40
-
13:29
-
12:55
-
12:26
-
11:22
-
11:07
-
10:28
-
10:25
-
10:04
-
09:53
-
09:42
-
09:22
-
00:15
- 16 сентября 2021
-
21:53
-
19:10
-
16:58
-
15:44
-
14:56
-
14:32
-
12:04
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:19
-
09:38