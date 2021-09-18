Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Совет директоров ATP одобрил увеличение продолжительности «Мастерсов» до 12 дней

Совет директоров ATP одобрил увеличение продолжительности «Мастерсов» до 12 дней
Комментарии

Глава ATP Андреа Гауденци заявил, что совет директоров тура одобрил некоторые ключевые аспекты 30-летней стратегии развития ассоциации.

В частности, изменения касаются распределения прибыли между турнирами и игроками, увеличения продолжительности «Мастерсов» до 12 дней, более крупных призовых, появления новых турниров ATP. Сообщается, что уже одобренные нововведения вступят в силу с 2023 года.

«Это значительный прогресс для нашего спорта и пример того, как наши игроки и представители турниров действуют в рамках равноправного партнёрства ATP. Только благодаря духу партнёрства, прозрачности и согласованности интересов мы можем по-настоящему максимизировать наш потенциал и сосредоточиться на вызовах, которые приходят к нам извне», — приводит слова Гауденци L'equipe.

Новость по теме
В консультационный совет PTPA Джоковича и Поспишила вошли два миллиардера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021