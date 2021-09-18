Совет директоров ATP одобрил увеличение продолжительности «Мастерсов» до 12 дней

Глава ATP Андреа Гауденци заявил, что совет директоров тура одобрил некоторые ключевые аспекты 30-летней стратегии развития ассоциации.
В частности, изменения касаются распределения прибыли между турнирами и игроками, увеличения продолжительности «Мастерсов» до 12 дней, более крупных призовых, появления новых турниров ATP. Сообщается, что уже одобренные нововведения вступят в силу с 2023 года.
«Это значительный прогресс для нашего спорта и пример того, как наши игроки и представители турниров действуют в рамках равноправного партнёрства ATP. Только благодаря духу партнёрства, прозрачности и согласованности интересов мы можем по-настоящему максимизировать наш потенциал и сосредоточиться на вызовах, которые приходят к нам извне», — приводит слова Гауденци L'equipe.
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