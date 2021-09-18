19-летняя россиянка Захарова одержала победу на старте квалификации турнира в Остраве

19-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу на старте квалификации турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.

В полуфинальном матче квалификации Захарова в трёх сетах обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон (4) со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Захарова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и успешно использовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Петерсон 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Отметим, что Захарова занимает 228-ю строчку в рейтинге WTA, а Петерсон — 80-я ракетка мира.

За право выйти в основную сетку турнира Захарова поборется с австралийкой Астрой Шармой (12).