Потапова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Остраве, где сыграет с Александровой

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Екатерина Александрова успешно стартовали в квалификации турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.

Потапова (7) в полуфинале квалификации в трёх сетах одолела швейцарку Стефани Фёгель. Встреча продлилась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Фёгеле 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Александрова (1) в стартовом матче квалификации уверенно обыграла немку Юлию Лохофф со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 52 минуты. Александрова 11 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 5. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в основную сетку турнира Потапова и Александрова поспорят друг с другом.