«Привет, операция №7». Вера Звонарёва опубликовала фото на костылях

Экс вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва сообщила в «Инстаграме», что перенесла очередную операцию. На фото Звонарёва в гипсе на правой ноге и с костылями в руках.

Публикация доступна в «инстаграме» Веры Звонарёвой.

«Привет, операция №7. Надеюсь, ты будешь добра ко мне», — написала Звонарёва в своём «инстаграме».

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что Звонарёва пропустила Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония) «из-за проблем с ногой». Отметим, что уже после Олимпиады – 2020 Звонарёва участвовала в Открытом чемпионате США – 2021. В матче первого круга она проиграла первой ракетке мира, австралийке Эшли Барти со счётом 1:6, 6:7 (7:9).

37-летняя Звонарёва – победительница 12 турниров под эгидой WTA, финалистка Уимблдона и US Open 2010 года, бронзовый призёр Олимпиады – 2008 в Пекине (Китай).