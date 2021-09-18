Прошла жеребьёвка турнира в Нур-Султане, где первым сеяным стал Аслан Карацев

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Нур-Султане (Казахстан) с 20 по 26 сентября.

Возглавил посев соревнований россиянин Аслан Карацев. Он начнёт турнир со второго круга, где сразится либо с Эмилем Руусувуори (Финляндия), либо с Бенжаменом Бонзи (Франция). Вторым сеяным турнира стал местный игрок Александр Бублик, который во втором раунде сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания, WC) – Миомир Кецманович (Сербия). Также со второго круга турнир в Нур-Султане начнут Душан Лайович (3) и Филип Краинович (4) (оба – Сербия).

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составил $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.