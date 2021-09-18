Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев: время Федерера и Надаля прогнозируемо заканчивается

Шамиль Тарпищев: время Федерера и Надаля прогнозируемо заканчивается
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о будущем «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«По большому счёту, время трёх титанов уходит, потому что Федерер в травмах, Надаля тоже травмы преследуют. Федерер давно играет в основном турниры «Большого шлема». Но появилась молодёжь, которая не даст спокойно жить никому. До этого у «Большой тройки» — Надаля, Федерера и Джоковича, три-четыре круга были проходными, сквозняк, лёгкие встречи. А сейчас такого нет, всё выравнивается. Время Федерера и Надаля прогнозируемо заканчивается, а Джокович, думаю, ещё года три будет конкурентоспособен. Джокович ещё может оторваться от них.

Мой любимый игрок? Реально в технико-тактических вариациях – это Джокович. Он и остаётся сильнейшим. Мне в своё время Илие Настасе нравился, как бы был любимый теннисист в 70-х годах. И Федерер – это классик мирового тенниса. Нельзя одного так назвать, потому что у каждого можно взять что-то, чего нет у другого, поэтому тут надо говорить о трёх-пяти спортсменах, с которых можно брать пример и что-то приумножать, чтобы всё было в комплексе, создать образ единого игрока», — цитирует Тарпищева КП.

Новость по теме
Шамиль Тарпищев рассказал, когда Даниил Медведев сможет стать первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021