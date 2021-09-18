Шамиль Тарпищев: время Федерера и Надаля прогнозируемо заканчивается

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о будущем «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«По большому счёту, время трёх титанов уходит, потому что Федерер в травмах, Надаля тоже травмы преследуют. Федерер давно играет в основном турниры «Большого шлема». Но появилась молодёжь, которая не даст спокойно жить никому. До этого у «Большой тройки» — Надаля, Федерера и Джоковича, три-четыре круга были проходными, сквозняк, лёгкие встречи. А сейчас такого нет, всё выравнивается. Время Федерера и Надаля прогнозируемо заканчивается, а Джокович, думаю, ещё года три будет конкурентоспособен. Джокович ещё может оторваться от них.

Мой любимый игрок? Реально в технико-тактических вариациях – это Джокович. Он и остаётся сильнейшим. Мне в своё время Илие Настасе нравился, как бы был любимый теннисист в 70-х годах. И Федерер – это классик мирового тенниса. Нельзя одного так назвать, потому что у каждого можно взять что-то, чего нет у другого, поэтому тут надо говорить о трёх-пяти спортсменах, с которых можно брать пример и что-то приумножать, чтобы всё было в комплексе, создать образ единого игрока», — цитирует Тарпищева КП.