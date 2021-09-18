Паолини одолела Путинцеву и сыграет с Риске за титул турнира в Портороже
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На турнире категории WTA 250 в Портороже (Словения) определились финалистки. В полуфинальном матче итальянская теннисистка Ясмине Паолини обыграла вторую сеяную представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Путинцева не подала ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов.
За титул соревнований в Портороже Паолини сыграет с третьей ракеткой турнира американкой с Элисон Риске, которая в полуфинале нанесла поражение Кае Юван из Словении со счётом 6:0, 6:4.
Призовой фонд турнира в Портороже составляет €189 708.
Порторож. 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 16:05 МСК
87
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
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44
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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