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Паолини одолела Путинцеву и сыграет с Риске за титул турнира в Портороже

Паолини одолела Путинцеву и сыграет с Риске за титул турнира в Портороже
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На турнире категории WTA 250 в Портороже (Словения) определились финалистки. В полуфинальном матче итальянская теннисистка Ясмине Паолини обыграла вторую сеяную представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Путинцева не подала ни одного эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов.

За титул соревнований в Портороже Паолини сыграет с третьей ракеткой турнира американкой с Элисон Риске, которая в полуфинале нанесла поражение Кае Юван из Словении со счётом 6:0, 6:4.

Призовой фонд турнира в Портороже составляет €189 708.

Порторож. 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 16:05 МСК
Ясмине Паолини
87
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Юлия Путинцева
44
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Порторож. 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 18:35 МСК
Кая Юван
103
Словения
Кая Юван
К. Юван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Элисон Риске
38
США
Элисон Риске
Э. Риске
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