Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев назвал матч, результат которого он бы изменил

Даниил Медведев назвал матч, результат которого он бы изменил
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал матч, результат которого он бы изменил.

Tennis TV на своей странице в «Твиттере» задал вопрос: «Если бы вы могли изменить результат одного матча в истории тенниса, то какого?» Вместо ответа Медведев опубликовал фото, сделанное после финала US Open — 2019. Тогда в почти пятичасовом матче россиянин проиграл два первых сета, вернулся в игру, но в пятой партии всё же уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Именно тогда у Медведева начались «отношения» с американской публикой, которая болела против него.

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

Спустя два года Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США россиянин обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, не позволив тому собрать календарный «Шлем».

Даниил Медведев теперь со «Шлемом». Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге? Даниил Медведев теперь со «Шлемом». Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021