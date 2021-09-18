Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал матч, результат которого он бы изменил.

Tennis TV на своей странице в «Твиттере» задал вопрос: «Если бы вы могли изменить результат одного матча в истории тенниса, то какого?» Вместо ответа Медведев опубликовал фото, сделанное после финала US Open — 2019. Тогда в почти пятичасовом матче россиянин проиграл два первых сета, вернулся в игру, но в пятой партии всё же уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Именно тогда у Медведева начались «отношения» с американской публикой, которая болела против него.

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Твиттере».

Спустя два года Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США россиянин обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, не позволив тому собрать календарный «Шлем».