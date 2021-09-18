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Белорусский юниор Остапенков отреагировал на победу над 15-й ракеткой мира Шварцманом

Белорусский юниор Остапенков отреагировал на победу над 15-й ракеткой мира Шварцманом
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18-летний белорусский теннисист Даниил Остапенков прокомментировал победу над 15-й ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.

«Я не играю так на юниорских турнирах. Сегодня был другой, особенный матч. Надеюсь, что смогу снова сыграть на таком уровне в следующем турнире», — цитирует Остапенкова Tennis Majors на своей странице в «Твиттере».

Шварцман впервые в карьере проиграл сопернику, не имеющему рейтинга. Самый низкорейтинговый соперник, которому проигрывал аргентинец, был американец Эрнесто Эскобедо, который тогда занимал 277-е место в рейтинге АТР.

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