«Я всё сделал неправильно». Шварцман — о поражении от белоруса без рейтинга
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15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал сенсационное поражение от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса.
Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.
«У меня нет оправданий. Я всё сделал неправильно. Играл намного ниже своего уровня. Знал ли я своего соперника? Нет, у меня не было информации о нём», — цитирует Шварцмана Tennis Majors на своей странице в «Твиттере».
Шварцман впервые в карьере проиграл сопернику, не имеющему рейтинга. Самый низкорейтинговый соперник, которому проигрывал аргентинец, был американец Эрнесто Эскобедо, который тогда занимал 277-е место в рейтинге АТР.
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