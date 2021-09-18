Шварцман извинился перед болельщиками за сенсационное поражение в Кубке Дэвиса
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15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман принёс извинения болельщикам за сенсационное поражение от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса.
Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.
«Не могу объяснить, что произошло в сегодняшнем матче. Завтра у меня будет ещё один шанс сыграть лучше. Прошу прощения у тех, кто ожидал от меня большего. Поддержим ребят в парном разряде. И браво, Гидо Пелья!» — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере».
Во втором матче первого дня соревнования Гидо Пелья нанёс поражение представителю Беларуси Эрику Арутюняну со счётом 6:1, 6:2. Счёт в матче Аргентина – Беларусь – 1-1.
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