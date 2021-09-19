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Карен Хачанов посеян седьмым на турнире в Метце

Карен Хачанов посеян седьмым на турнире в Метце
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Российский теннисист Карен Хачанов посеян седьмым на турнире категории ATP-250, который пройдёт в Метце (Франция) с 20 по 26 сентября. В первом круге Хачанов сыграет с одним из победителей квалификации.

Первые четыре номера посева получили поляк Хуберт Хуркач, испанец Пабло Карреньо-Буста, француз Гаэль Монфис и австралиец Алекс де Минор.Они начнут соревнования со второго круга.

Из интересных противостояний первого круга отметим матч британца Энди Маррея, который получил уайлд-кард от организаторов, с шестым сеяным французом Уго Умбером. Восьмая ракетка турнира Николоз Басилашвили из Грузии в первом круге сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером.

Призовой фонд турнира в Метце составляет €419 470.

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