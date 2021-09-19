Кудерметова сыграет с Рыбакиной на старте турнира в Остраве

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова выступят на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Кудерметова в матче первого круга сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана. Пятая ракетка соревнований Павлюченкова начнёт турнир встречей с одной из победительниц квалификации.

Первые четыре номера посева получили полька Ига Свёнтек, чешка Петра Квитова, швейцарка Белинда Бенчич и гречанка Мария Саккари. Они начнут соревнования со второго круга. Шестая сеяная Анжелика Кербер в первом круге встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Призовой фонд турнира в Остраве составляет $565 530. В 2020 году победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, в финале обыгравшая соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 6:2. 6:2.