Кудерметова сыграет с Рыбакиной на старте турнира в Остраве

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова выступят на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Кудерметова в матче первого круга сыграет с седьмой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана. Пятая ракетка соревнований Павлюченкова начнёт турнир встречей с одной из победительниц квалификации.
Первые четыре номера посева получили полька Ига Свёнтек, чешка Петра Квитова, швейцарка Белинда Бенчич и гречанка Мария Саккари. Они начнут соревнования со второго круга. Шестая сеяная Анжелика Кербер в первом круге встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
Призовой фонд турнира в Остраве составляет $565 530. В 2020 году победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, в финале обыгравшая соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 6:2. 6:2.
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