Рафаэль Надаль: теннис — это спорт постоянных поражений

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к поражениям в теннисе.

«Теннис – это спорт постоянных поражений. Каждую неделю или почти каждую мы проигрываем. Поражения представляют собой очень важную часть тенниса, вы должны научиться жить с этим. Да, это тяжело психологически. В гольфе, например, когда вас спрашивают, как прошёл турнир, вы отвечаете: «Я финишировал 10-м или около того». В теннисе всегда: «Я проиграл в таком-то раунде». Всегда присутствует это слово «проиграл».

Из-за этого у нас абсолютно другой психологический подход к матчам. Но всё-таки я думаю, что наибольшее личное удовлетворение вы испытываете, когда знаете, что каждый день прилагали все усилия для достижения своей цели. Достигли вы её или нет – не самое важное, счастье приносит тот факт, что вы выкладываетесь на максимум. Это дороже любого успеха», — приводит слова Надаля Tennis Majors.