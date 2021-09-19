Потапова вышла в основную сетку турнира в Остраве на отказе Александровой
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября, на отказе соперницы, Екатерины Александровой.
В финале квалификации Потапова (7) встречалась с соотечественницей Александровой (1). Анастасия в упорной борьбе выиграла первый сет со счётом 7:5. Во второй партии при счёте 3:1 в пользу Потаповой Александрова снялась с матча. В итоге встреча продлилась 1 час 10 минут.
Потапова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и успешно использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Александровой — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Соперница Потаповой в первом круге основных соревнований определится позднее.
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