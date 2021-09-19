Евгений Донской вышел в финал квалификации турнира в Нур-Султане
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Российский теннисист Евгений Донской вышел в решающий раунд квалификации турнира категории ATP-250, который пройдёт в Нур-Султане (Казахстан) с 20 по 26 сентября.
В стартовом матче Донской (4) в двух сетах обыграл представителя Италии Андреа Вавассори со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Донской 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Вавассори — 3 эйса, 9 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 13.
За право выйти в основную сетку турнира Донской поборется с победителем матча Павел Котов (Россия) — Кацпер Жук (Польша).
Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составил $ 480 тыс. Первым сеяным турнира стал другой россиянин – Аслан Карацев.
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