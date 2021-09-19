Калинская и Михаликова выиграли титул в парном разряде на турнире в Портороже

Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова стали победительницами турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения) в парном разряде. В решающем матче Калинская и Михаликова нанесли поражение вторым сеяным сербке Александре Крунич и Лесли Керкхове из Нидерландов со счётом 4:6, 6:2, 12:10. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Калинская и Михаликова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из семи брейк-пойнтов. Крунич и Керкхове не подали ни одного эйса, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта.

В одиночном разряде Калинская не сумела выйти в четвертьфинал, уступив будущей финалистке Ясмине Паолини из Италии со счётом 3:6, 2:6.