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18-летняя Клара Таусон завоевала второй титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге

18-летняя Клара Таусон завоевала второй титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге
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Датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В решающем матче Таусон нанесла поражение третьей ракетке соревнований представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таусон восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Остапенко подала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

Для 18-летней Таусон это второй титул в карьере и в 2021 году. Первую победу она одержала на турнире категории WTA-250 в Лионе. Победа в Люксембурге принесла Таусон € 23 548 призовых и 250 рейтинговых очков.

Люксембург. Финал
19 сентября 2021, воскресенье. 16:05 МСК
Елена Остапенко
30
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 6
         
Клара Таусон
70
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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