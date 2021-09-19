18-летняя Клара Таусон завоевала второй титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге

Датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В решающем матче Таусон нанесла поражение третьей ракетке соревнований представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таусон восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Остапенко подала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

Для 18-летней Таусон это второй титул в карьере и в 2021 году. Первую победу она одержала на турнире категории WTA-250 в Лионе. Победа в Люксембурге принесла Таусон € 23 548 призовых и 250 рейтинговых очков.