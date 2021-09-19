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Россиянин Никита Бурмакин стал чемпионом мира по пляжному теннису

Россиянин Никита Бурмакин стал чемпионом мира по пляжному теннису
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Россиянин Никита Бурмакин вместе с итальянцем Томмазо Джованнини завоевал золотую медаль чемпионата мира по пляжному теннису в мужском разряде. Соревнования, на которых российский теннисист впервые стал чемпионом мира, проходили в Террачине (Италия).

В финале Бурмакин и Джованнини нанесли поражение итальянскому дуэту Дориано Беккаччиоли и Маттиа Спото со счётом 6:2, 4:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут.

Двумя днями ранее Никита уже завоевал на нынешнем чемпионате мира серебряную медаль в миксте в паре с итальянкой Фламинией Даина.

Никита долго шёл к этой вершине. Он выигрывал чемпионат Европы, был призёром всех крупнейших турниров. В командном ЧМ в составе сборной России Бурмакин стал чемпионом в 2016 году и неоднократно призёром. Но в личном чемпионате мира Никита впервые поднялся на высшую ступень подиума.

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