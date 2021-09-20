Ник Боллетьери: я был шокирован лёгкостью, с которой Радукану выиграла US Open

Известный американский тренер Ник Боллетьери прокомментировал победу Эммы Радукану на Открытом чемпионате США. В финале 18-летняя британка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
«Я работал с 10 игроками, которые становились первыми ракетками мира и неоднократно побеждали на турнирах «Большого шлема». Думаю, я знаю, что нужно, чтобы стать многократным победителем мэйджоров. Требуется волшебное сочетание таланта, труда, физических способностей, психологической стойкости и неумолимого желания становиться сильнее, даже если ты и так лучший.
Улыбающийся британский метеор Эмма Радукану галопом прошла US Open, но можно ли её уже назвать будущей величайшей теннисисткой в истории? Нет! Спорт – очень сложное дело. Но я был шокирован той лёгкостью, с которой она завоевала титул», — цитирует Боллетьери Daily Mail.
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