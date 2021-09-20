Евгений Донской вышел в основную сетку турнира в Нур-Султане

Российский теннисист Евгений Донской пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В финальном раунде квалификации он обыграл соотечественника Павла Котова со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Евгений дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.
Имя первого соперника Донского в основной сетке станет известно позже.
Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Первым сеяным турнира стал россиянин Аслан Карацев. Он вступит в борьбу со второго раунда. Соперником Карацева станет победитель матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция).
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