Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе оценила шансы сборной России в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт в ноябре в Праге. Соперницами россиянок на групповом этапе будут команды Франции и Канады.

«Я считаю, что всё зависит от того, кто будет играть за нашу команду. На самом деле составы команд не определены, все может измениться в последний момент. У нас хорошая, сплочённая команда. Сейчас хорошо играет Настя Павлюченкова, Даша Касаткина тоже улучшила свою игру. Поэтому шансы всегда есть, всё зависит от того, насколько уверены в своих силах будут девушки, потому что командные соревнования всегда волнительны, так как не только себя представляешь, но и команду.

Не всегда получается так, как хочешь, нужно справляться с нервозностью и со стрессом, что создаёт дополнительные сложности. Но я думаю, что у них всё получится", — цитирует Чакветадзе пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».