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Стал известен соперник Евгения Донского в первом круге турнира в Нур-Султане

Стал известен соперник Евгения Донского в первом круге турнира в Нур-Султане
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Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В частности, соперником россиянина Евгения Донского (Q) будет представитель Южной Кореи Квон Сон У.

Нур-Султан. Распределение победителей квалификации

Элиас Имер (Швеция, Q) — Илья Ивашко (Беларусь, 8).

Дмитрий Попко (Казахстан, Q) — Джон Миллман (Австралия, 5).

Марк Полманс (Австралия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия).

Евгений Донской (Россия, Q) — Квон Сон У (Южная Корея).

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Первым сеяным турнира стал россиянин Аслан Карацев. Он вступит в борьбу со второго раунда. Соперником Карацева станет победитель матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция). Турнир завершится 26 сентября.

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