Стал известен соперник Евгения Донского в первом круге турнира в Нур-Султане

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В частности, соперником россиянина Евгения Донского (Q) будет представитель Южной Кореи Квон Сон У.
Нур-Султан. Распределение победителей квалификации
Элиас Имер (Швеция, Q) — Илья Ивашко (Беларусь, 8).
Дмитрий Попко (Казахстан, Q) — Джон Миллман (Австралия, 5).
Марк Полманс (Австралия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия).
Евгений Донской (Россия, Q) — Квон Сон У (Южная Корея).
Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Первым сеяным турнира стал россиянин Аслан Карацев. Он вступит в борьбу со второго раунда. Соперником Карацева станет победитель матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция). Турнир завершится 26 сентября.
- 20 сентября 2021
-
14:07
-
13:25
-
13:14
-
12:39
-
11:53
-
10:52
-
09:36
-
08:38
-
08:34
-
08:25
-
08:16
- 19 сентября 2021
-
23:01
-
22:49
-
21:16
-
20:31
-
18:45
-
18:02
-
17:01
-
15:46
-
15:22
-
14:46
-
13:33
-
13:25
-
12:25
-
10:25
-
00:32
-
00:06
- 18 сентября 2021
-
23:29
-
21:59
-
21:47
-
21:32
-
21:16
-
20:46
-
16:59
-
16:34