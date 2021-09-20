Стал известен соперник Евгения Донского в первом круге турнира в Нур-Султане

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В частности, соперником россиянина Евгения Донского (Q) будет представитель Южной Кореи Квон Сон У.

Нур-Султан. Распределение победителей квалификации

Элиас Имер (Швеция, Q) — Илья Ивашко (Беларусь, 8).

Дмитрий Попко (Казахстан, Q) — Джон Миллман (Австралия, 5).

Марк Полманс (Австралия, Q) — Лоренцо Музетти (Италия).

Евгений Донской (Россия, Q) — Квон Сон У (Южная Корея).

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Первым сеяным турнира стал россиянин Аслан Карацев. Он вступит в борьбу со второго раунда. Соперником Карацева станет победитель матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция). Турнир завершится 26 сентября.