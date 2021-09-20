Фелисьяно Лопес стал третьим теннисистом не моложе 40 лет в топ-200 рейтинга ATP

Испанскому теннисисту Фелисьяно Лопес сегодня, 20 сентября, исполняется 40 лет. Он стал третьим действующим игроком в ATP-туре, входящим в топ-200 в возрасте не моложе 40 лет. Лопес располагается на 110-й позиции.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарец Роджер Федерер занимает девятую строчку рейтинга ATP, 42-летний хорват Иво Карлович замыкает вторую сотню.

В июне Фелисьяно, обыграв россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира ATP-250 на Мальорке со счётом 4:6, 6:2, 6:4, одержал 500-ю победу в карьере. Он стал 10-м действующим игроком, которому покорилась данная отметка.

За карьеру испанец выиграл 7 турниров ATP в одиночном разряде. На прошедшем US Open Фелисьяно в первом круге проиграл соотечественнику Бернабе Сапата-Миральесу со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 3:6, 3:6.