Директор турнира в Люксембурге: нам стало некомфортно работать с WTA

Директор турнира в Люксембурге Даниэль Маас объяснила решение прекратить сотрудничество с WTA. Со следующего года эти соревнования станут выставочными.
«Мы больше не будем проводить турнир WTA. Грядут большие перемены. Нам больше некомфортно работать с WTA. Качество турнира, как мы его себе представляли, семейные ценности и всё, что с этим связано, — этого больше нет. Именно поэтому мы решили прекратить 25-летнее сотрудничество с WTA. Мы рады закрыть эту главу, которая нас больше не радовала», — приводит слова Маас Tageblatt.
Вчера, 19 сентября, победительницей турнира WTA-250 в Люксембурге стала датчанка Клара Таусон. В решающем матче она нанесла поражение третьей ракетке соревнований представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
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