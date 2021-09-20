Федерер высказался о неудачной попытке Джоковича собрать календарный «Большой шлем»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о неудачной попытке серба Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем».

Напомним, в случае победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open – 2021 Джокович собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) в мужском одиночном разряде добивался лишь один теннисист — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Думаю, рано или поздно, кто-то повторит это достижение. Джокович, Надаль и я были близки к этому. Знаете, честно говоря, я думаю, что в этом деле нужна большая удача. А также настойчивость и сила духа. Нужно, чтоб весь твой арсенал работал исправно. Именно поэтому очень трудно собрать календарный «Большой шлем». Но это возможно.

Интересно, что думал Лэйвер, сидя в первом ряду и наблюдая за игрой Новака. То, чего добился Новак в этом году, является чем-то исключительным», — приводит слова Федерера Eurosport.uk.