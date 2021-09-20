Чемпионка US Open Эмма Радукану снялась с турнира WTA-500 в Чикаго

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-500, который пройдёт в Чикаго (США) с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates Women.

Ранее Радукану заявляла о намерении выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 17 октября. Данные соревнования могут стать для Эммы первыми после победы на Открытом чемпионате США.

Радукану сенсационно выиграла титул на US Open – 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что британка начинала турнир с квалификации.